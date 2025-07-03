شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعو المجتمع الدولى للقيام بمسؤولياته لوقف المجازر الوحشية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالعدوان على الإنسان والإنسانية، ودعت غزة أحد أبرز فرسانها في ميدان الطب والإنقاذ؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي، برفقة زوجته وخمسة من أفراد أسرته، بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية منزله غربي مدينة غزة، في جريمة دنيئة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود ضد الإنسانية.

لقد جسد الدكتور مروان السلطان بصموده ووفائه لقسمه الطبي أسمى معاني الإنسانية، حيث بقي بين مرضاه في المستشفى الإندونيسي، يتحدى الموت ليواصل علاج الجرحى وإنقاذ الأرواح، حتى لحظة استهدافه بصاروخ غادر أودى بحياته وحياة أسرته الصغيرة.

رحل الطبيب الإنسان، وبقيت دماؤه الطاهرة شاهدًا على بشاعة الاحتلال الذي لا يتورع عن استهداف الأطباء والمنقذين في مشهد يلخص حجم المأساة والظلم الواقع على غزة وأهلها.

وأضافت: أن نقابة أطباء مصر، وهي تنعى الشهيد وزوجته وأطفاله وتحتسبهم عند الله من الشهداء، فإنها تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الطواقم الطبية والأبرياء في غزة، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتهم لوقف هذه المجازر الوحشية التي تغتال الإنسان والإنسانية في وضح النهار.