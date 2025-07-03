شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: شركات تستفيد من إبادة غزة.. وحان وقت فرض حظر شامل على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة، أن هناك أشخاصًا ومؤسسات وشركات عالمية استفادت ماديًا من الدمار وسفك الدماء في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وفي مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شددت ألبانيز على أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وغير قابل للاستمرار، مؤكدة أن السبيل الوحيد للخروج منه هو التزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية ووقف أي دعم يساهم في اقتصاد الحرب.

ودعت إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتوقف عن توقيع أو تفعيل أي اتفاقات تجارية معها، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين دمروا مناطق واسعة خلال الأشهر الـ20 الماضية، بينما بورصة تل أبيب تحقق أرباحًا كبيرة في المقابل".

واعتبرت ألبانيز أن ما يحدث في غزة هو حملة إبادة جماعية ترتكب تحت غطاء "توزيع المساعدات الإنسانية"، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الجرائم.