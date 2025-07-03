شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود لتعويض صعوبة الكيمياء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رسم امتحان مادة الكيمياء، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، الحزن على طلاب الشعبة العلمية بمحافظة الجيزة، وذلك سادس أيام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي 2024-2025.

وشكا الطلاب من صعوبة الامتحان، موضحين أن الامتحان تضمن عددًا من الأسئلة الصعبة، خاصة جزء الاختيار من متعدد المخصص له درجتين، مؤكدين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة وفوق مستوى الطالب المتوسط وتحتاج إلى وقت للإجابة عليها.

وحرص عدد من أولياء الأمور على استقبال أبناءهم بالورود لدعمهم وتشجيعهم ورفع معنوياتهم، مؤكدين حرصهم الدائم على التواجد مع أبنائهم طوال فترة الامتحانات، لمساندتهم ودعمهم والانتظار في محيط المدارس للاطمئنان عليهم، ومعرفة مستوى أدائهم في الامتحان وتخفيف التوتر عنهم.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.



أمهات-طلاب-الثانوية-العامة-بالجيزة-يترقبن-خروج-أبنائهن-من-اللجان



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