شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك المواطنين احتفالاتهم بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

احتفالاً بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو وجهت وزارة الداخلية مأموريات من مختلف قطاعات الوزارة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين من قاطنى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .. يأتى حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة من منطلق مسئوليتها المجتمعية فى تقديم الدعم للمواطنين فى كل مكان على أرض الوطن.

انطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى كل ربوع الجمهورية فى حرصٍ منها على الوصول للمواطنين فى النجوع والقرى والأحياء بكافة المحافظات لضمان استفادة أعدادً كبيرة من المواطنين بهذه المساعدات العينية.



لاقت هذه المبادرة تفاعلاً كبيراً من المواطنين حيث رحبوا بمأموريات وزارة الداخلية وثمنوا جهودها فى دعم المواطنين ومشاركتهم الاحتفالات والمناسبات.

كما وجهت وزارة الداخلية مأموريات لأهالى المناطق الحضارية الجديدة حرصاً من الوزارة على مشاركتهم الإحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو .. قامت بتوزيع مساعدات عينيه عليهم تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ..وتواصل وزارة الداخلية أداء دورها الإنسانى والإجتماعى وذلك فى إطار إستراتيجيتها الشاملة التى تستهدف تعزيز الأمن المجتمعى وتقديم الدعم للمواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية.



توزيع هدايا



الداخلية توزع هدايا على المواطنين



جانب من عمليات التوزيع



توزيع هدايا على المزارعين



الداخلية ترسم البهجة على المواطنين



عمليات التوزيع



استمرار توزيع على المواطنين



توزيع كراتين على المواطنين



الشرطة توزع هدايا على المواطنين