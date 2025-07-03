شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بلجيكا يلتقى رئيس مجلس الشيوخ البلجيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى، مع فينسنت بلونديل، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلجيكا، وسبل تعزيزها والبناء عليها في الفترة المقبلة، فضلاً عن سبل الارتقاء بالتعاون البرلماني بين البلدين.

هذا وقد حرص السفير المصرى على اطلاع المسئول البلجيكي على عملية التطوير التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، والاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة اتصالاً بمجلسي الشيوخ والنواب، كما استعرض رؤية مصر تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط، مُعرباً عن تقدير مصر للمواقف المقدرة لبلجيكا الداعمة للحقوق الفلسطينية والداعية إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

من جانبه، أعرب المسئول البلجيكي عن اعتزاز بلاده بعلاقتها الممتدة مع مصر، وحرص على الاستفسار عن الكثير من التطورات التى تشهدها مصر ومسيرة الإصلاح الاقتصادى والتشريعي، معربا عن تطلعه للعمل عن قرب مع الجانب المصري لدفع مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.