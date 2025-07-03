شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، عن توافر فرص عمل في إحدى سلاسل الصيدليات بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه.

وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي:

1- عدد 30 صيدليا (ب.صيدلة)، حديث التخرج، الراتب يبدأ من 9400 جنيه.

2- عدد 50 مندوب توصيل، الراتب من 8500 إلى 9000 جنيه، مع خبرة سنة.

3- عدد 10 معاون خدمات، خبرة 6 أشهر.

4- عدد 30 مساعد صيدلى، الراتب 6000 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة، من الجنسين.

5- عدد 10 كول سنتر، الراتب 6500 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة.

6- عدد 5 خدمة عملاء، الراتب 6500 إلى 7000 جنيه، وخبرة 6 أشهر.

وأشارت إلى أن شروط التقديم على تلك الوظائف، هي:

- الحصول على مؤهل عالى، متوسط.

- سن المتقدمين يتراوح من 22 إلى 45 عاما.

وأشارت إلى أن المدير المسئول : أ. مريم محروس، رقم تليفون: 01286549495-01066642681

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.



