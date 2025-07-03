شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة وبدء خروج الطلاب من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الخروج من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات.

واصطفَّت أولياء الأمور في محيط المدارس، لاستقبال أبنائهم والاطمئنان عليهم بعد أداء الامتحان، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.