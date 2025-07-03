شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف نقابات فلسطين يطالب بوقف العدوان وتطبيق خطة التعافى المصرية العربية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية، إنه في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ومع تصاعد حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الإنسان والحجر والشجر، وكل مقومات وقدرات شعبنا على الحياة، طالب التحالف أهالى قطاع غزة أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه اللحظات الحرجة، التي أصبح فيها النسيج الاجتماعي مهددا بالانهيار نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لكل المؤسسات الوطنية والخدماتية والإنسانية، مما يشكل خطرًا وجوديًا حقيقيًا على شعبنا وصموده على أرضه.

وأضاف في بيان،: إننا نشهد اليوم في قطاع غزة حالة من الفوضى المفتعلة، يسعى العدو من خلالها إلى ضرب نسيجنا الاجتماعي، وإشاعة الفوضى والفلتان والانهيار الداخلي، وهي صور باتت واضحة في ما تبقى من قطاع غزة، الذي يضم أكثر من مليوني إنسان شردوا من منازلهم ومدنهم ومخيماتهم، في ظل سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال، داخل مساحة لا تتجاوز 28% من مساحة القطاع، الذي كان يصنَّف كاملًا كأحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.

وتابع: وأمام هذا الواقع المؤلم، يحذر تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية بشدة من أعمال السلب والنهب للمساعدات الإغاثية، التي هي حق لكل محتاج، فلا غنيمة في زمن الجوع، ولا بطولة في سرقة الجائع، وفي ظل ما يتعرض له شعبنا، ومن باب تحمل المسؤولية، يؤكد التحالف على ما يلي:

1. ضرورة تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، والمتواصلة منذ أكثر من 633 يوما.

2. تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها ومؤسساتها الخدماتية من أداء واجبها، بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة والقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

3. دعوة كافة الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية، بما يمكنها من تنفيذ خطة التعافي المبكر (المصرية الفلسطينية العربية الدولية) باعتبارها الخطة الواقعية القابلة للتطبيق في قطاع غزة.

4. التأكيد على وقف فوري للهجمات ضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية، التي تُعد خط الدفاع الأخير عن حياة الجرحى والمرضى والنازحين، وإن الاعتداء عليها يخدم فقط أهداف الاحتلال في القضاء على ما تبقى من مقومات الحياة.

5. التحذير من التوجه إلى مراكز المساعدات التابعة للاحتلال والمدعومة أمريكيًا، والتي باتت تُستخدم كمصائد موت لاستدراج المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم، ونقول لشعبنا: لا تسيروا إلى حتفكم بأقدامكم، فهذه ليست مساعدات، بل طعم مغموس بدماء أبنائنا، أُقيمت بشكل غير شرعي ومخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية، ودون إذن أو موافقة من دولة فلسطين.

6. بدء التحالف بإجراءات قانونية للتوجه إلى المحاكم الدولية لملاحقة المؤسسة التي أنشأها الاحتلال لخدمة مصالحه، خاصة بعد سقوط عدد من أعضاء التحالف العزّل جوعًا أو بفعل القتل المتعمّد، في محاولات الاحتلال المتكررة لخداع العالم وللتهرّب من المحاسبة الدولية، بدعم من الإدارة الأمريكية.

7. مناشدة حكماء العائلات ووجهاء المخيمات والشباب الشرفاء للضرب بيدٍ من وعي وحكمة على كل من تسوّل له نفسه زرع الفوضى أو سرقة حقوق الناس، وكشف خطرهم على شعبنا ووجوده.

8. التشديد على ضرورة وقف تجاوزات تجار الحروب، سواء عبر رفع الأسعار بشكل فاحش، أو التلاعب في صرف العملات، وهي ممارسات فاقت كل التصورات، وتشكل عبئًا كبيرًا على شعبنا.

ويضم تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية لمواجهة تداعيات العدوان على غزة، كل من:نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نقابة المحامين الفلسطينيين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الاتحاد العام لطلبة فلسطين، نقابة الخدمات التعليمية الفلسطينية، الاتحاد العام للجرحى الفلسطينيين، الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين والتشكيليين الفلسطينيين.