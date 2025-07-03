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شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات، والتى تنطلق من يوم الأحد 20 يوليو الجارى وتنتهى جميعها يوم الاثنين 11 اغسطس الجارى وذلك على النحو الآتى:
الصف الثالث الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصف الاول الاعدادى
الصف الثانى الاعدادى
الصف الاول لثانوى علمى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى ادبى
طلاب البرنامج التأهيلى الملتحقين على الشهادة الاعدادية
اتمام المرحلة الابتدائية
الشهادة الاعدادية
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