قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات

القاهرة - سامية سيد - نشر قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات، والتى تنطلق من يوم الأحد 20 يوليو الجارى وتنتهى جميعها يوم الاثنين 11 اغسطس الجارى وذلك على النحو الآتى:

محمد يوسف

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