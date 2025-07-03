شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإجهاد الحرارى هو السبب الرئيسى لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإجهاد الحراري هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك

- السكر

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- الاضطراب النفسي

- الربو

يرفع من خطر الإصابة بالأمراض المعدية

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحفاظ على الجسم باردًا ورطبًا للحفاظ على صحتك خلال الصيف وتجنب الاجهاد الحراري.