شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. اتخاذ إجراءات ضد الغشاشين والان مع تفاصيل الخبر

بعد تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة على صفحات الغش وتحقيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما تم تداوله، اتخذت الوزارة أيضا الإجراءات القانونية اللازمة ضد الغشاشين والمتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.

وينتظر أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان الامتحانية للاطمئنان على مستوى امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، حيث ينتهى وقت الإجابة عن الأسئلة 12 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان مادة الكيمياء، حيث تضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.