شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام متتالية إجازة رسمية تبدأ اليوم للعاملين بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اليوم الخميس 3 يوليو 2025، حصول العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام متتالية.

تفاصيل الإجازة الرسمية في يوليو 2025 وتأتى الإجازة الرسمية هذا الأسبوع مقسمة على النحو التالي:

الخميس 3 يوليو 2025: إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نقل الإجازة من الاثنين 30 يونيو إلى الخميس 3 يوليو.

الجمعة 4 يوليو والسبت 5 يوليو: إجازة أسبوعية معتادة للعاملين.

تجدر الإشارة إلى أن الامتحانات ستستمر في مواعيدها المحددة سلفًا من قبل الجهات المختصة، دون تأثر بقرار الإجازة.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025

بعد إجازة 30 يونيو، ينتظر المصريون عدة مناسبات رسمية يحصلون فيها على إجازات مدفوعة الأجر، وهي كالتالي:

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وتعد من أهم المناسبات الوطنية في مصر.

إجازة المولد النبوي الشريف: تأتي يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتُعد من المناسبات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي.