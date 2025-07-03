شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: اكتِمال المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التشغيل الرسمي للمنظومة في محافظة أسوان يُعد استكمالًا لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات الجمهورية، والتي تضم: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأخيرًا أسوان.

وأكد أن انضمام محافظة أسوان للتشغيل الرسمي يُجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ولا سيّما في محافظات الصعيد، حيث تُعد أسوان ثاني محافظات الصعيد التي تُطبق بها المنظومة بعد الأقصر، كما أنها سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم استحداث 22 خدمة وتخصصًا طبيًا جديدًا ومتقدمًا لأول مرة ضمن منظومة خدمات الهيئة ومنشآتها الصحية بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة الخدمة الطبية، وتفعيل أحدث بروتوكولات العلاج، وعدم حاجة المرضى إلى الانتقال لتلقي العلاج خارج المحافظة أو خارج البلاد، وتوفير خدمات ورعاية صحية متكاملة ومتقدمة في محيط إقامتهم.

فقد تم استحداث خدمات جراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأطفال، وجراحات الأوعية الدموية بمستشفى أسوان التخصصي، إلى جانب خدمات جراحات وقساطر الأوعية الدموية، والقسطرة القلبية والمخية بمستشفى النيل التخصصي.

كما تم إدخال خدمات مناظير الجراحات وتفعيل العيادات الخارجية بمستشفى كوم أمبو المركزي، وتشغيل عيادة وقسم أمراض الدم بمركز أورام أسوان، بالإضافة إلى تشغيل وحدات عناية الأطفال في مستشفيات المسلة التخصصي، كوم أمبو المركزي، والنيل التخصصي.

وشهد مستشفى أسوان التخصصي افتتاح عيادة رسم العصب والعضلات، في حين تم تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى دراو المركزي، إلى جانب استحداث خدمات الجراحات التجميلية وعلاج الحول بمستشفى الرمد.

وتم أيضًا استحداث عيادة السمعيات بمستشفى المسلة التخصصي، وافتتاح العيادات التخصصية بالمركز الحضري بدراو، إلى جانب استحداث خدمات جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، واستحداث قسم العناية المتوسطة بمستشفى كوم أمبو.

وأكد الدكتور السبكي أن هذه التوسعات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى إدخال أحدث التخصصات والتقنيات الطبية الدقيقة والمتقدمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة داخل المحافظة، ويُسهم في تعزيز العدالة الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة مستمرة في ضخ المزيد من التخصصات والخدمات عالية المهارة بمستشفياتها، إلى جانب توفير الكوادر الطبية المُدربة، والبنية التحتية المتطورة، بما يضمن بيئة علاجية متكاملة ويعزز من مكانة أسوان كمحافظة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه مؤكدًا أن التشغيل الرسمي للمنظومة بمحافظة أسوان يُجسد التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية، ويضع المحافظة على خريطة التنمية الصحية الشاملة والمستدامة، في إطار سعي الهيئة لبناء نموذج صحي وطني يتماشى مع التوجهات العالمية، ويعتمد على الجودة، والتحول الرقمي، والتغطية الشاملة، لتحقيق رؤية "مصر 2030".