شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز ومراجعة.. طلاب الثانوية يستعدون لامتحانى الكيمياء والجغرافيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان، لأداء امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد، حيث واصل الطلاب المراجعة والتركيز قبل دخول اللجان الامتحانية.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، صناديق أسئلة امتحان المادتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحديث تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

ووجهت الوزارة، رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.



الطلاب ينتظرون فتح اللجان



توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان



وصول الأسئلة إلى اللجان



