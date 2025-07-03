شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تداول أسئلة امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء للثانوية العامة على صفحات الغش الإلكترونى، بعد بدء اللجنة الامتحانية.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى قبل قليل أسئلة الكيمياء والجغرافيا بالإضافة إلى الإجابات.

وبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات لكل مادة، فيما شددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط والهدوء للطلاب باللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان مادة الجغرافيا، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، أما امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.