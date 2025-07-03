شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومى الأسبق ، عبر حسابه الشخصى "فيسبوك", تعليقا على وفاة الفنان الشعبى أحمد عامر : أقول من تاني وجع البطن والحرقان والحموضة ممكن تكون جلطة بالقلب.

وأضاف، إن المرحوم أحمد عامر اشتكي من وجع في بطنه.. طبعاً الحرقان ده ووجع البطن داكان جلطة حادة بالقلب أدت إلي سكته قلبية نتيجة رجفان بطيني .

وأضاف، نصيحة لوجه الله لو حد جاب لك سيرة أي وجع في الصدرأو أعلي البطن أو حرقان في الصدر وحموضة جامدة وخاصة لو مصحوبة بعرق و إجهاد ما تديش له مسكن وعلاج للمعدة وبس قول له يروح لأقرب مستشفي يعمل رسم قلب، وتحليل إنزيمات القلب.

وأكد، إن أي حد بيشتكي من وجع صدر أو حرقان في منطقة الصدر اوعي تقول دي حموضة أو ارتجاع مرئ، إلا لما تروح تكشف قلب، ويطمنك دكتور القلب.. ربنا يرحمه ويحسن إليه.

وكان الفنان السعبى أحمد عامر قد توفى فجر أمس الأربعاء إثر شعوره بوعكة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات فى المحلة بعد انتهائه من إحياء أحد الحفلات بالمنصورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله.

ونعى زملاؤه الفقيد، وأبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذى أكد أن الراحل كان يتمتع بصوت شعبى مميز.

وكشف الفنان مصطفى كامل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد علمه بنبأ الوفاة، اتصل بعدد من المقربين من الفنان الراحل، الذين أخبروه بأن عامر شعر بإعياء مفاجئ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه توفى فور وصوله.

وأضاف كامل: "نشعر بحزن بالغ لفقدان أحمد عامر، الذى كان يتميز بصوت شعبى عريق، وستظل ذكراه خالدة فى وجدان جمهوره".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات المنعمة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته في الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة في الغناء الشعبي، حيث قدم العديد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفي واختياره للألحان والكلمات التي تعبر عن وجدان الشارع المصرى.

