شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة الثانوية للجان وتواجد المراقبين والان مع تفاصيل الخبر

تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا إلى اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان الذى ينطلق فى التاسعة صباحا، كما تم التأكد من تواجد المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

ووصلت صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025، صناديق أسئلة امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية إلى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة ومسؤولي الإدارة التعليمية.

وجرت عملية تسليم الأسئلة إلى اللجنة في موعدها المحدد، تحت إشراف مباشر من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، مع التأكد من سلامة الصناديق وخلوها من أي تلف أو مشكلة فنية، وذلك قبل فتحها استعدادًا لبدء الامتحان في تمام التاسعة صباحًا.

وشهد محيط المدرسة انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين اللجان، بالتزامن مع بدء توافد الطلاب منذ السابعة والنصف صباحًا، وسط حالة من الترقب والاستعداد بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع أهمية مادتي اليوم في المجموع النهائي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن امتحان الكيمياء والجغرافيا يتضمن 46 سؤالًا لكل مادة، منها سؤالان مقاليان و44 اختيارًا من متعدد، بإجمالي 60 درجة لكل مادة، مع تخصيص 3 ساعات للإجابة.



أسئلة الامتحانات



صناديق الأسئلة