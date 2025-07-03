شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب العلمى بالثانوية العامة يبدأون امتحان الكيمياء والجغرافيا للأدبى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات لكل مادة، فيما شددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط والهدوء للطلاب باللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان مادة الجغرافيا، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، أما امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويؤدى قرابة 813 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد الامتحانات فى ما يقرب من 2000 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



امتحان الثانوية العامة



امتحان مادة الكيمياء



امتحانات الثانوية العامة



انتظار امتحان الكيمياء



انتظار اولياء الامور



تامين الطالبات قبل الدخول



تأمين الطالبات قبل امتحان الكيمياء



تركيز وتفاؤل قبل الامتحان



دخول الطالبات امتحان الكيمياء



دخول الطالبات لجان الامتحان



دخول امتحان الكيمياء



طالبات تراجع امتحان الكيمياء



طالبة تراجع الامتحان



طالبة تراجع قبل الامتحان



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (1)



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (2)



لحظة دخول الامتحان



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة وتركيز في امتحان الكيمياء