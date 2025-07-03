شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذ حياة رضيع يعانى من وجود وصلات متعددة بالشرايين بمستشفي الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصريه أن العيادات الخارجية بالمستشفي استقبلت حالة لطفل رضيع بعمر عام واحد يعانى من وجود اتصال بين الأوعية الدموية بالدورة الدموية المخية والتي تعد واحدة من الحالات الطبية النادرة جدا والمعقدة في الأطفال، فيما يعرف طبيا باسم pial fistula حيث تم مناظرة الحالة من قبل أطباء القلب والأطفال والقسطرة المخية وإجراء عددا من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة

أوضحت الدكتورة سوزان بيومي استاذ واستشاري قلب الأطفال والأجنة أن فحص الموجات الصوتية علي القلب ECHO أوضح حجم غير طبيعي للناحية اليمني من قلب الرضيع وارتفاع حاد في ضغط الشريان الرئوي ، كما بينت أشعة الرنين المغناطيسي علي المخ MRI BRAIN وجود عدد كبير من الوصلات الحنونية المباشرة ما بين شرايين و أوردة المخ مما أدي لحدوث استسقاء بالمخ ، مما كان له بالغ الخطورة علي حياة الرضيع في حالة طبية نادرة الحدوث .

وأفاد " جودة" أنه تقرر تشكيل الفريق الجراحي من أطباء القسطرة المخية بقيادة الدكتور فاروق حسن استاذ ورئيس قسم القسطرة المخية

وفريق التخدير بقيادة الدكتور احمد كريم استاذ واستشاري التخدير ودخول الرضيع للعمليات.

وقال الدكتور فاروق حسن أنه قد تم غلق الوصلات الشريانية والوريدية بشكل كامل فى جلسة واحدة في عملية دقيقة ومعقدة استغرقت قرابة ساعتين ليخرج بعدها الرضيع الي جناح الرعاية المركزة لمدة 48 ساعة تحت إشراف فريق طبي متعدد التخصصات من أطباء الأطفال والقلب والرعاية المركزة ومن ثم تم نقلة لإحدي غرف القسم الداخلي، حيث تحسنت حالته بشكل ملحوظ واستعاد المخ والقلب حالتهما الطبيعية وانتظم ضغط الشريان الرئوي ليغادر المستشفي بصحة جيدة خلال أيام معدودة.

وأضاف الدكتور فاروق حسن أن حالات الوصلات الشريانية الوريدية بالمخ فى الأطفال تكون فى المعتاد مرتبطة بوريد جالين، وهى الحالات التى يتم علاجها بشكل دورى من خلال فريق القسطرة المخية بالمستشفى، بينما حالات الناسور الشريانى الوريدى الحنونى فى الأطفال تكون حالات نادرة جدا و التعامل معها شديد التعقيد.

