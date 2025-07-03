شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ترامب تطورات وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مساء الأربعاء .

شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن أخر التطورات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة في ضوء الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر وقطر، وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين وتكثيف الجهود الرامية خلال الأيام المقبلة للتوصل الي اتفاق لوقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، استعرض الوزير عبد العاطي نتائج الاتصالات المكثفة التي تُجريها مصر مع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران، حيث أكد على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتزام كل من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، بما يسهم في خفض التصعيد والتطورات وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مؤكداً على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية التي تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.