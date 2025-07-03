شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السعودى تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفي مساء الأربعاء بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أشاد الوزيران بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وثمّنا التطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وأعربا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تطرق الوزير عبد العاطي إلى الجهود الجارية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، مشددًا على ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين.

كما بحث الجانبان الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وذلك في ظل اعتزام مصر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء أهمية ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية مستدامة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.