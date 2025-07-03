شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت صفحات الغش الإلكترونى تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة قبل بدء اللجنة مقابل 200 جنيه، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا صحة على الاطلاق لتسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة والأسئلة مؤمنة بالكامل، مشددة على أنه لا أحد يستطيع تسريب أسئلة الامتحان لانها مؤمنة بشكل كامل من قبل الجهات المختصة، منذ لحظة خروجها من مركز توزيع الأسئلة وحتي وصولها إلي اللجان الامتحانية.

وأوضحت أن جروبات الغش توهم الطلاب بنشر نماذج استرشادية لمادة الكيمياء أو امتحانات من العام الماضي زاعميين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب، مطالبة الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتوافد منذ صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025، طلاب الثانوية العامة إلى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، لأداء امتحاناتهم في مواد التخصص، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، فيما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، ضمن جدول الامتحانات الأساسية المضافة للمجموع.

وشهد محيط اللجنة انتظام وصول الطلاب منذ السابعة والنصف صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لتسهيل دخولهم، وتواجد من مسؤولي الإدارة التعليمية لتأمين سير اليوم الامتحاني. وحرص عدد كبير من الطلاب على المراجعة السريعة في اللحظات الأخيرة، فيما انتشرت ملامح التركيز والتوتر على الوجوه.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مواصفات الورقة الامتحانية للمادتين، إذ يتكون امتحان الكيمياء من 46 سؤالًا (منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد)، بإجمالي 60 درجة (56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للمقال)، وهي نفس مواصفات امتحان الجغرافيا المخصص لطلاب الشعبة الأدبية.