شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف حرارة الجو.. أم توزع عصائر على طلاب الثانوية العامة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية تعكس روح الدعم والاهتمام، وزعت ولية أمر بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، عصائر على طالبات الثانوية العامة بمدرسة الأورمان التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك قبل دخول اللجان لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأكدت الأم حرصها على توزيع العصائر الباردة على الطلاب منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لتخفيف حرارة الطقس وحدة التوتر والإجهاد على الطلاب، مشيرة إلى أن الطلاب وأولياء أمورهم بذلوا جهودًا كبيرة طوال العام الدراسي، لتحقيق التفوق الدراسي والالتحاق بما يطمحون له من كليات.

ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أعربوا خلال حديثهم لـ"الخليج 365" عن تقديرهم لهذه اللافتة، التي ساهمت في رفع معنويات الطلاب وتعزيز شعورهم بالاهتمام والرعاية قبل أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وحرصت العديد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهن حتى بوابات المدارس التي تُعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ووقفت الأمهات، منذ ساعات الصباح الباكر وقبل فتح اللجان بحوالى ساعتين في محيط المدارس ممسكات بالمصاحف والأذكار والأدعية الدينية، ليحطن أبنائهن بذكر الله وعنايته، في محاولة منهن لبث الطمأنينة ودرء أي خوف من قلوبهم.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.