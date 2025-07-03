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المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا

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  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 1/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 2/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 3/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 4/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 5/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 6/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 7/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 8/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 9/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 10/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 11/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 12/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 13/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 14/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 15/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 16/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 17/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 18/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 19/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 20/21
  • المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا 21/21

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام - تصوير : خالد كامل

الخميس، 03 يوليو 2025 08:33 ص

قبل دقائق من دخول اللجان، انشغل طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025، في مراجعة سريعة لدروس الكيمياء والجغرافيا أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، حيث بدت ملامح التركيز والقلق على الوجوه في يوم امتحاني جديد من ماراثون الثانوية العامة.

اصطف الطلاب في مجموعات صغيرة يحملون المذكرات والورق الملخص، يتبادلون الأسئلة والأفكار ويعيدون ترتيب المعلومات قبل الدخول، خاصة أن امتحاني اليوم الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للأدبية، من المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتي تتطلب تركيزًا وفهمًا عميقًا.

وكانت قد أكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحديث تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها فى كل مادة، بما يحقق التوازن فى قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

ويُذكر أن امتحان كل من الكيمياء والجغرافيا يتضمن 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد و2 مقال)، بإجمالي 60 درجة، وتستمر اللجنة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

امتحان مادة الكيمياء
امتحان مادة الكيمياء

 

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

 

انتظار امتحان الكيمياء
انتظار امتحان الكيمياء

 

انتظار اولياء الامور
انتظار اولياء الامور

 

تامين الطالبات قبل الدخول
تامين الطالبات قبل الدخول

 

تأمين الطالبات قبل امتحان الكيمياء
تأمين الطالبات قبل امتحان الكيمياء

 

تركيز وتفاؤل قبل الامتحان
تركيز وتفاؤل قبل الامتحان

 

دخول الطالبات امتحان الكيمياء
دخول الطالبات امتحان الكيمياء

 

دخول الطالبات لجان الامتحان
دخول الطالبات لجان الامتحان

 

دخول امتحان الكيمياء
دخول امتحان الكيمياء

 

طالبات تراجع امتحان الكيمياء
طالبات تراجع امتحان الكيمياء

 

طالبة تراجع الامتحان
طالبة تراجع الامتحان

 

طالبة تراجع قبل الامتحان
طالبة تراجع قبل الامتحان

 

علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (1)
علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (1)

 

علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (2)
علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (2)

 

لحظة دخول الامتحان
لحظة دخول الامتحان

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

مراجعة وتركيز في امتحان الكيمياء
مراجعة وتركيز في امتحان الكيمياء

 

وصول الطالبات للجان الامتحان
وصول الطالبات للجان الامتحان

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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