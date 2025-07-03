شكرا لقرائتكم خبر عن المعادلة والخريطة فى انتظارهم.. طلاب الثانوية يستعدون للكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

قبل دقائق من دخول اللجان، انشغل طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025، في مراجعة سريعة لدروس الكيمياء والجغرافيا أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، حيث بدت ملامح التركيز والقلق على الوجوه في يوم امتحاني جديد من ماراثون الثانوية العامة.

اصطف الطلاب في مجموعات صغيرة يحملون المذكرات والورق الملخص، يتبادلون الأسئلة والأفكار ويعيدون ترتيب المعلومات قبل الدخول، خاصة أن امتحاني اليوم الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للأدبية، من المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتي تتطلب تركيزًا وفهمًا عميقًا.

وكانت قد أكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحديث تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها فى كل مادة، بما يحقق التوازن فى قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

ويُذكر أن امتحان كل من الكيمياء والجغرافيا يتضمن 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد و2 مقال)، بإجمالي 60 درجة، وتستمر اللجنة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.



امتحان الثانوية العامة



امتحان مادة الكيمياء



امتحانات الثانوية العامة



انتظار امتحان الكيمياء



انتظار اولياء الامور



تامين الطالبات قبل الدخول



تأمين الطالبات قبل امتحان الكيمياء



تركيز وتفاؤل قبل الامتحان



دخول الطالبات امتحان الكيمياء



دخول الطالبات لجان الامتحان



دخول امتحان الكيمياء



طالبات تراجع امتحان الكيمياء



طالبة تراجع الامتحان



طالبة تراجع قبل الامتحان



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (1)



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (2)



لحظة دخول الامتحان



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة وتركيز في امتحان الكيمياء