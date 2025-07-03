شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بالدقهلية في جولة ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة شملت مستشفى نبروه المركزي، حيث تم تقييم سير العمل بالأقسام المختلفة، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة. وقد لاحظت نائب الوزير عدم توافر دفتر استقبال مركزي للمرضى، وأوصت بتحسين آلية توثيق السجلات الطبية لتعزيز المتابعة الدورية. كما شددت على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى، وتفعيل الرقابة الداخلية لضمان جودة الخدمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقدت مخزون مستلزمات الطوارئ، وأكدت على أهمية:

- التسجيل الدوري للمواد المتاحة.

- صيانة مناطق تخزين المستلزمات الطارئة، خاصة في غرف الإنعاش.

- متابعة الحالات المتأخرة في تلقي الجرعات التكميلية للأمصال، مع إعداد تقارير مفصلة عن أسباب التأخر وضمان إتمام الجرعات.

وخلال تفقدها لغرفة المشورة الأسرية، أوصت نائب الوزير بـ:

- تفعيل دور الغرفة في متابعة تنظيم الأسرة وتركيب الوسائل الوقائية بعد الولادة.

- تحويل الحوامل لإجراء الفحوصات اللازمة قبل الولادة.

- توفير أدوات قياس نمو الأطفال بدقة لضمان متابعة صحية شاملة.

- الالتزام بالإرشادات الطبية للحد من العمليات القيصرية غير الضرورية، وتسجيل بيانات "البارتوجرام" و"تطبيقات روبسون" في الملفات الطبية.

كما كلفت نائب الوزير مديرية الصحة بالدقهلية ببدء تدريب 5 أطباء كمدربين معتمدين على نظام تسجيل "البارتوجرام"، تمهيدًا لتدريب كافة أطباء النساء والتوليد بالمحافظة. وأوصت بإعداد برنامج تأهيلي لتطوير مهارات 89 قابلة قانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.

في وحدة رعاية حديثي الولادة، وجهت نائب الوزير بمراجعة إجراءات مكافحة العدوى في غرف تحضير الرضعات الصناعية، وتنظيم توزيع الحضانات وفق المعايير القياسية. كما أشادت بأداء الفريق الطبي، مع التأكيد على تشجيع الرضاعة الطبيعية داخل الوحدة.

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى المنصورة التخصصي، حيث لاحظت نائب الوزير تكدسًا في قسم الاستقبال، وعدم اكتمال تسجيل بيانات المرضى، بالإضافة إلى قصور في نظافة القسم. وقد أصدرت توجيهات فورية لمدير المستشفى لمعالجة هذه الملاحظات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير في جميع الأقسام.

كما وجهت خلال تفقدها لقسم النساء والتوليد بسرعة تجهيز كشك الولادة وتوفير جهاز إفاقة حديثي الولادة وحقيبة المستلزمات الطبية الكاملة.