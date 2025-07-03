القومى للبحوث: فتح آفاق جديدة مع الصناعة للتعاون بمجالات البحث والتطوير

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القاهرة - سامية سيد - في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمد بن سليمان المعيقلي، كبير باحثي الاستدامة والبيئة والمتخصص في تحلية المياه وصناعة المواد المتقدمة، وذلك فى حضور الدكتور أحمد محمود يوسف ،عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز.

وأكد المركز القومى للبحوث فى بيان له ، تهدف الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث والتطوير والتطبيق الفعّال للمخرجات البحثية، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية.

ركزت الزيارة على استكشاف فرص التعاون في مجال المنسوجات المتطورة والمحسّنة، بالإضافة إلى تطبيقات المواد المتقدمة في قطاعات متعددة تشمل البيئة، الطاقة، الصحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تُعد من أولويات البحث العلمي والتنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل اهتمام المركز القومي للبحوث بتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، بما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المصرية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

وقد عبّر الجانبان عن تطلعهما إلى بدء خطوات عملية لتفعيل هذا التعاون في المستقبل القريب، من خلال مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، وفتح قنوات للابتكار الصناعي المبني على البحث العلمى