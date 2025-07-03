شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن زيادة إدرار لبن الأم.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية تساعد على تكوين ترابط بين الأم والطفل لأنها تعزز التلامس الجلدي، وزيادة الإمساك بالجلد، ويقول العديد من الخبراء أن الترابط الحنون خلال السنوات الأولى بين الأم وطفلها يساعد في تقليل المشكلات الاجتماعية والسلوكية لدى الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى إنه يمكن زيادة ادرار لبن الأم عن طريق الأتى:

. زيادة عدد مرات الرضاعة

. التأكد من الوضعية الصحيحة

. اعتماد نظام غذائي متوازن

. شرب كميات كافية من المياه (نحو 2-3 لتر يوميا)

. تقليل التوتر

. استشارة مقدمي المشورة الأسرية

ويمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية الأمهات أيضًا على تعلم قراءة إشارات أطفالهن مما يساعد في تشكيل سلوك الطفل المبكر.