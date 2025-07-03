شكرا لقرائتكم خبر عن السند الحقيقى فى الامتحانات.. الأمهات يدعمن طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان والان مع تفاصيل الخبر

رغم حرارة الطقس، حرصت العديد من الأمهات بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس 3 يوليو الجاري، على مرافقة أبنائهن حتى بوابات المدارس التي تُعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ووقفت الأمهات، منذ ساعات الصباح الباكر وقبل فتح اللجان بحوالى ساعتين في محيط المدارس ممسكات بالمصاحف والأذكار والأدعية الدينية، ليحطن أبنائهن بذكر الله وعنايته، في محاولة منهن لبث الطمأنينة ودرء أي خوف من قلوبهم.

وتوافد الطلاب، قبل قليل، على اللجان، لأداء امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد.

واستلمت لجان الامتحانات، صناديق أسئلة امتحان المادتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ومن جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم، على أن الامتحانات المتبقية للثانوية العامة تمثل مرحلة بالغة الأهمية، ويجب أن تُستكمل بنفس درجة الانضباط ومواجهة المخالفات والغش، حيث يتم متابعة مجريات سير الامتحانات بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية على اللجان، للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان بدقة وشفافية.

وأكدت الوزارة، تصديها لكافة محاولات الغش ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والمديريات التعليمية حيث شددت على الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انتظام العملية الامتحانية في بيئة مناسبة.



اب يؤازر ابنته قبل الامتحان



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (1)



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (2)



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (3)



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (4)



انتظار الامهات لمؤازرة ابنائهم في امتحان الكيمياء



اولياء الامور (2)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (1)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (2)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (3)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (4)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (5)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (6)



اولياء الامور في انتظار دخول الطلبة (1)



اولياء الامور في انتظار دخول الطلبة (2)