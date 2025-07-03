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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل المواطن على الخدمات فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 03 يوليو 2025 09:24 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تقدم جميع خدماتها بالمجان وتابعت وزارة الصحة : يمكن أن يحصل المواطن على الخدمة عن طريق الأتى:-
- إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي
- إذا لم يكن له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي
- يتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار
- بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية
كيف يحصل المواطن على الخدمات
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