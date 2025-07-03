شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل المواطن على الخدمات فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تقدم جميع خدماتها بالمجان وتابعت وزارة الصحة : يمكن أن يحصل المواطن على الخدمة عن طريق الأتى:-

- إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي

- إذا لم يكن له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي

- يتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار

- بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية