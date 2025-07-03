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كيف يحصل المواطن على الخدمات فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

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  • كيف يحصل المواطن على الخدمات فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار 1/2
  • كيف يحصل المواطن على الخدمات فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 03 يوليو 2025 09:24 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تقدم جميع خدماتها بالمجان وتابعت وزارة الصحة : يمكن أن يحصل المواطن على الخدمة عن طريق الأتى:- 

- إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي

- إذا لم يكن له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي

-  يتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار

- بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية


كيف يحصل المواطن على الخدمات

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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