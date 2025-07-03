شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل أداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قبل قليل إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل أداء امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

واستلمت لجان الامتحانات، صناديق أسئلة امتحان المادتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ووقفت الأمهات، منذ ساعات الصباح الباكر وقبل فتح اللجان بحوالى ساعتين في محيط المدارس ممسكات بالمصاحف والأذكار والأدعية الدينية، ليحطن أبنائهن بذكر الله وعنايته، في محاولة منهن لبث الطمأنينة ودرء أي خوف من قلوبهم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأكدت تصديها لكافة محاولات الغش ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والمديريات التعليمية، مشددة على الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انتظام العملية الامتحانية في بيئة مناسبة.