شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين بنزع ملكية لإنشاء كبارى فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار ل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية مركز قنا بمحافظة قنا، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبري نجع المنصوري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة .

وونشرت الجريدة قرار بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية أبو تشت - مركز أبو تشت بمحافظة قنا ، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة .