شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية من داخل غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية ويتابع انتظام توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل اللجان في الموعد المحدد

وبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات لكل مادة، فيما شددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط والهدوء للطلاب باللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان مادة الجغرافيا، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، أما امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويؤدى قرابة 813 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد الامتحانات فى ما يقرب من 2000 لجنة سير على مستوى الجمهورية.