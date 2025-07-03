شكرا لقرائتكم خبر عن أبوك وأمك جيشك الوحيد.. عيون أولياء الأمور لا تفارق أولادهم حتى دخول اللجان والان مع تفاصيل الخبر

قبل أن تُغلق أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة، وقفت الأمهات أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، يتابعن أبناءهن بأعين لا تفارقهم، في لحظة صامتة تختلط فيها الدعوات بالقلق، قبل أن يختفوا خلف بوابات اللجان لبدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025.

كانت نظرات الأمهات طويلة، مشحونة بالعاطفة، وكأن كل واحدة منهن تحاول أن تُرسل برسالة صامتة كلها أمل وتشجيع. إحدى الأمهات رفعت يدها بابتسامة مرتجفة، وأخرى تهمس بكلمات سريعة لابنتها: "متوتريش نفسك.. انتي قدها".، وفي الزاوية الأخرى من الباب، وقفت أم تردد آيات قصيرة من القرآن بينما تتعقب بعينها خطوات ابنها وهو يدخل اللجنة.

هذا المشهد المتكرر كل عام لا يُختصر فقط في الحضور، بل في المشاركة القلبية الكاملة من الأمهات، وهن يحمِلن همّ كل سؤال، وينتظرن الجرس كما لو كُنّ داخل اللجنة.

جدير بالذكر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة فى الشعبة العلمية اليوم الخميس امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.



اب يؤازر ابنته قبل الامتحان



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (1)



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (2)



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (3)



الالمهات امام لجان الثانوية العامة (4)



انتظار الامهات لمؤازرة ابنائهم في امتحان الكيمياء



اولياء الامور (2)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (1)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (2)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (3)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (4)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (5)



اولياء الامور في انتظار دخول ابنائهم للامتحان (6)



اولياء الامور في انتظار دخول الطلبة (1)



اولياء الامور في انتظار دخول الطلبة (2)