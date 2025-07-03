شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الدخول إلى اللجان، لأداء امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك بعد انتهاء إجراءات التفتيش.

وينطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى بوابة المدرسة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء الامتحان، مؤكدين حرصهم على التواجد مع أبناءهم، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم قبيل دخولهم لجان الامتحانات، خاصة وأنها سنة فاصلة في مستقبلهم.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.



امتحان الثانوية العامة



امتحان مادة الكيمياء



امتحانات الثانوية العامة



انتظار امتحان الكيمياء



انتظار اولياء الامور



تامين الطالبات قبل الدخول



تأمين الطالبات قبل امتحان الكيمياء



تركيز وتفاؤل قبل الامتحان



دخول الطالبات امتحان الكيمياء



دخول الطالبات لجان الامتحان



دخول امتحان الكيمياء



طالبات تراجع امتحان الكيمياء



طالبة تراجع الامتحان



طالبة تراجع قبل الامتحان



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (1)



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (2)



لحظة دخول الامتحان



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة وتركيز في امتحان الكيمياء