شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة وتفتيش دقيق للطلاب قبل بدء امتحانى الكيمياء والجغرافيا بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

وسط تأمين وتنظيم مشددين، بدأ صباح اليوم الخميس، دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحاناتهم في مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، حيث خضع الطلاب لعمليات تفتيش دقيقة من قبل أفراد الأمن والمراقبين، لضمان انضباط اليوم الامتحاني.

وتابع مسؤولو اللجنة تنظيم دخول الطلاب بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، حيث تم التأكد من هوية كل طالب ومروره عبر البوابات الإلكترونية، إلى جانب تفتيش الملابس للتحقق من عدم وجود أي وسائل غش إلكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات، وأكدت أن امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد صُمّمت بشكل يراعي التوازن بين مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، وأنه في حال ضبط أي طالب في حالة غش يتم تحويله فورًا إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لضمان نزاهة الامتحانات وتطبيق القانون.

ويُذكر أن امتحاني الكيمياء والجغرافيا يتكون كل منهما من 46 سؤالًا 44 اختيار من متعدد و2 مقال، ويستمران لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، في إطار جدول الامتحانات الأساسية المضافة للمجموع.



امتحان الثانوية العامة



امتحان مادة الكيمياء



امتحانات الثانوية العامة



انتظار امتحان الكيمياء



انتظار اولياء الامور



تامين الطالبات قبل الدخول



تأمين الطالبات قبل امتحان الكيمياء



تركيز وتفاؤل قبل الامتحان



دخول الطالبات امتحان الكيمياء



دخول الطالبات لجان الامتحان



دخول امتحان الكيمياء



طالبات تراجع امتحان الكيمياء



طالبة تراجع الامتحان



طالبة تراجع قبل الامتحان



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (1)



علامة النصر قبل امتحان الكيمياء (2)



لحظة دخول الامتحان



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة وتركيز في امتحان الكيمياء