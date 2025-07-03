شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل مخدرات وكشف زهايمر.. المرشح لمجلس الشيوخ لازم يكون سليم 100% والان مع تفاصيل الخبر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة آلية توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بهدف ضمان أهلية المتقدمين بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا لممارسة واجباتهم البرلمانية، بما فى ذلك التأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة والمعدية ومن تعاطى المخدرات أو المسكرات.

الأمراض المانعة من الترشح بحسب المصادر الطبية:

• الأمراض البدنية الخطيرة مثل السرطانات المتأخرة

• الأمراض المعدية مثل الإيدز والسل

• الأمراض الذهنية المؤثرة على التركيز مثل الزهايمر والانفصام

• الأمراض العصبية مثل الصرع والتصلب العصبى المتعدد

• تعاطى المواد المخدرة والمسكرات

بداية توقيع الكشف الطبي:

• بدأ بالفعل منذ يوم الثلاثاء

• يستمر حتى غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

آلية الكشف الطبى وفق القرارين الرسميين:

• القرار رقم 8 لسنة 2025 من الهيئة الوطنية للانتخابات

• القرار رقم 197 لسنة 2025 من وزارة الصحة

• الكشف يتم على مرحلتين:

1. مرحلة أولى: الأشعة والتحاليل الطبية فى معامل محددة

2. مرحلة ثانية: الكشف الإكلينيكى فى اللجان الطبية المتخصصة

خطوات التقديم والفحص:

• تسجيل البيانات وطلب الكشف عبر الموقع الإلكتروني:

Https://Senators.mohp.gov.eg

• الحضور إلى المقر المحدد فى الموعد المُحدد

• تقديم بطاقة الرقم القومى وبصمة إبهام اليد اليمنى

• تقديم صورة شخصية حديثة

تكاليف الكشف والتحاليل:

• يتحملها المرشح على نفقته الشخصية

• تُحددها الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

• يجب إرفاق إيصال السداد مع طلب الكشف الطبي

الإفادة الرسمية بنتيجة الكشف:

• يحصل عليها المرشح خلال 24 ساعة من توقيع الكشف

• يتم تقديمها ضمن مستندات الترشح

• تحفظ نسخة منها فى سجل رسمى بالمستشفى أو المعمل.