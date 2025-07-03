شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير المانجا.. فاكهة الصيف تبدأ غزو الأسواق من الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رصد "تليفزيون الخليج 365" أول ظهور وقطفة لثمار المانجو فاكهة الصيف الأبرز فى الجنوب داخل عدد من مزارع جنوب وغرب محافظة الأقصر، حيث بدأت المزارع فى عمليات جنى الثمار التى دخلت مرحلة النضج لبدء طرحها فى الأسواق بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ومع بداية الشهر الجارى تبدأ مزارع الأقصر فى موسم حصاد فاكهة المانجو، حيث تنتشر تلك المزارع على ضفتى نهر النيل شرق وغرب الأقصر والتى تروى طبيعيًا بمياه نهر النيل، حيث ينطلق العمال بصورة يومية فجرًا فى حصاد أصناف المانجا المختلفة لبدء توزيعها وبيعها فى الأسواق والشوادر المختلفة حول الأقصر ومصر بأكملها.

ويقول المعلم حمادة الشو أحد تجار المانجا بمدينة إسنا، إنه خلال تلك الأيام يتم البدء بكل قوة فى موسم حصاد المانجا داخل مزرعته التى تضم عشرات الأشجار المتنوعة من المانجا، حيث ينطلق فى الموسم طوال شهر يوليو من كل عام لبدء حصاد الأصناف التى تنضج مبكرًا وباقى الأصناف الفاخرة والجديدة على السوق فى جنوب الأقصر، موضحًا أنه بدأت الزراعة للمانجا فى شهر فبراير من كل عام ويبدأ مرحلة الحصاد فى نهاية يونيو ومطلع يوليو لطرحها فى الأسواق والشوادر حول مصر.

ويضيف المعلم حمادة الشو لـ"الخليج 365"، أنه مع باكورة الموسم وبدء طرح الكميات القليلة فى الأسواق يوجد ارتفاع محدود فى الأسعار مع قلة المحصول على الأشجار هذا العام، موضحًا أن سعر المانجا الجلك 30 جنيها للكيلو، والعويسى 50 جنيها والهندى 50 جنيها والزبدة 35 جنيها والصديقه 40 جنيها، والمانجا الأجنبى التومى والنعومى والكيت والياسمينا والآر تو تتراوح ما بين 50 لـ60 جنيها، والمانجا البلدى والسكرى تصل لـ50 جنيها، مؤكدًا على أنه ستشهد الأسواق إقبال كبير خلال الأيام المقبلة على جميع أنواع المانجو ومتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيًا، حيث أن العويسى والصديقة هما الأعلى جودة فى المانجو بجانب الأصناف الأجنبية، وكذلك أنواع الزبدة الأفضل لعمل عصير المانجو بجانب السكرية والبلدية والهندى والتيمور وغيرها من الأصناف تغرق الأسواق الكبرى وأسواق الجملة حول الأقصر، وأبرزها سوق الحبيل الشادر الأهم للفاكهة والخضروات.

العمال خلال تجميع وفرز المانجا من مزارع جنوب الأقصر



العمل فى تجهيز كميات المانجا قبل طرحها بالأسواق فى الأقصر



العمل فى تجهيز كميات المانجا قبل طرحها بالأسواق



أول قطفة لثمار المانجو لتغزو الأسواق خلال الأسابيع المقبلة



بدء أول قطفة لثمار المانجو لتغزو الأسواق خلال الأسابيع المقبلة



تجميع وفرز كميات المانجا قبل طرحها بالأسواق



تجهيز كميات المانجا قبل طرحها بالأسواق من مزارع الأقصر



جانب من تجميع كميات المانجو بالمزارع فى الأقصر



مخازن المزارع تبدء عمليات الفرز والتجهيز للمانجا بالأقصر