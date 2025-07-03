شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى الشعبة العلمية اليوم الخميس امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان مادة الجغرافيا، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، أما امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحديث تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها فى كل مادة، بما يحقق التوازن فى قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرى المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذى يتم ضبطه فى حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.