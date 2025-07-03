شكرا لقرائتكم خبر عن سر صحة أطفالك.. تعرف على بدائل الحلوى والمشروبات السكرية والان مع تفاصيل الخبر

يعد تقليل استهلاك الحلوى والسكريات خطوة أساسية نحو حياة صحية أفضل، خاصة للأطفال، ولكن، التخلي عن هذه الأطعمة ليس بالأمر السهل دائمًا، لحسن الحظ، هناك العديد من البدائل الطبيعية واللذيذة التي يمكن أن تُشبع رغبتنا في السكريات دون الإضرار بالصحة، هذه الخيارات لا توفر مذاقًا حلوًا فحسب، بل تمد الجسم أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية.

لتقليل استهلاك الحلوى والسكريات، يمكن استخدام بدائل صحية وفقًا لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مثل:

1- العسل: محلي طبيعي غني بالفيتامينات والمعادن. يمكن استخدامه في الكعك والبسكويت، لكنه غير مناسب للأطفال دون عمر سنة.

2- الموز المهروس: بديل ممتاز للسكر في الوصفات، ويمنح الحلويات حلاوة طبيعية وقوامًا جيدًا.

3- معجون التمر: يحتوي التمر على ألياف ومعادن، ويمكن استخدامه كبديل صحي للسكر في العديد من الوصفات.

4- الفواكه الطازجة والمجففة: مثل الموز، الفراولة، التمر، المشمش، التفاح، البرتقال، الزبيب، والخوخ.

5- الخضروات: مثل الجزر والخيار.

6- المثلجات الطازجة: المصنوعة من الفواكه الطبيعية، أو اللبن/الزبادي مع الفواكه أو العسل.

7- المكسرات: مثل اللوز، الفستق، البندق، والجوز.