شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محدش بيشتغل بشهادته.. مقولة انطبقت على مهندسة وخريجة معهد سكرتارية قررا فتح مراكز تجميل فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وإجراء عمليات تجميل داخل للمرضى مما تسبب لهم فى اضرار طبيبة، تم القبض على المتهمتين واحالتهما للنيابة العامة، وفى السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة عن التحقيق مع المتهمين.

قبل أيام قليلة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة تجرى عمليات تجميل، داخل مركز فى منطقة مصر الجديدة تبين من التحقيقات، أنها خريجة معهد سكرتارية وانتحلت صفة طبيبة، وأوهمت المرضى بقدرتها على إجراء عمليات تجميل، مما تسبب لهم بأضرار طبيبة قاموا على أثرها بالتوجة إلى قسم شرطة مصر الجديدة واتهموها بالإهمال الطبى.

انتقل فريق من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لمكان المركز وبفحص الأوراق تبين أن مالكة مركز التجميل، ليست طبيبة وانما خريجة معهد سكرتارية، وكانت تجرى عمليات للمرضى منتحله صفة طبيبة، تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بغلق وتشميع المركز وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.



وقبل شهور قليلة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مهندسة انتحلت صفة طبيبة، وكانت تجرى عمليات تجميل داخل مركز فى منطقة مدينة نصر، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بقطاع الأمن الاقتصادى قيام إحدى السيدات، مالكة عيادة لعلاج الأمراض الجلدية "بدون ترخيص"، بالقاهرة بممارسة مهنة الطب، وانتحال صفة طبيب أخصائى أمراض جلدية وتجميل، وقيامها بوصف وبيع عقاقير وأدوية طبية "، مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" والتى لها أثر بالغ الضرر على صحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم القبض على المتهمة وقررت نيابة مدينة نصر، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها للمحاكمة الجنائية.