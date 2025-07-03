شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع اليوم للتشاور بشأن انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر خاصة أنه من المقرر انعقاد اجتماع تشاوري لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، في الخامسة مساء اليوم الخميس، بمقر حزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة، للتشاور فيما بينها استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها الشهر القادم.



وقد كشفت المصادر لـ"الخليج 365" أن القائمة الوطنية من أجل مصر، سيشارك فيها نحو 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا، وهم:

- مُستقبل وطن

- حُماة الوطن

- الجبهة الوطنية

- الشعب الجمهوري

- المصري الديمقراطي الإجتماعي

- الإصلاح والتنمية

- العدل

- الوفد

- التجمع

- المُؤتمر

- الحُرية المصري

- إرادة جيل

- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين