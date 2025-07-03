شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حجم الطلب والإقبال على العاصمة الإدارية الجديدة متزايد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديد، حلم أصبح واقع حاليا، بفضل الإرادة الحقيقية من القيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "العاصمة الإدارية هي عاصمة للدولة المصرية بها كمجموعة من الأحياء أهمهم الحي الحكومي الذي يضم كل الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان".

وتابع: "لم يكن يحلم أحد بهذا المشهد الذي نراه بالعاصمة الإدارية وخاصة بالحي الحكومي وبهذه السرعة، ففي نهاية عام 2017، كانت هذه الأرض صحراء جرداء بدون بنية تحتية أو طرق، وبدأت حركة الإنشاءات والتنفيذ للمشروعات المختلفة، دون أن يكون هناك أعباء مالية على موازنة الدولة".

وأضاف: "تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة تم من خلال بيع أراضيها، وهناك أكثر من 8 جامعات داخل العاصمة وهناك أكثر من 20 مدرسة بمراحل تعليمية مختلفة، كما تم توفير إتاحة سكنية للعاملين داخل نطاق".

وتابع: "الإقبال متنامي للغاية على العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن نقيس ذلك من خلال مؤشرات حجم الطلب على الوحدات السكنية بالعاصمة، كما أن شركة العاصمة الإدارية هي الشركة صاحبة الولاية للأراضي داخل العاصمة، وهي من الشركات الناجحة والتي تحقق أرباحا كبيرة".

وقال: "نفذ البنية التحتية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كالصرف الصحي والمياه وشبكات الكهرباء وغيرها، بخلاف بعض المشروعات التي نمتلكها داخل العاصمة".