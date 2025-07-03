شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 02 يوليو 2025 09:01 م
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، إنه في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، نجحت شركة عجيبة للبترول "شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية" فى اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية.
وتمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فورى، بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل يوميًا.
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