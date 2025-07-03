شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وأخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي.

وتعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولى، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، فى تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضى الفلسطينية.

وشددت جمهورية مصر العربية على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة فى الضفة الغربية، بما فى ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع فى إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجرى فى قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطينى المناضل.

وطالبت مصر المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى على أراضيه، وتشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.