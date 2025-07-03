شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 03 يوليو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 3 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 م
موعد صلاة العصر 35: 4 م
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 1:04 م
موعد صلاة العصر 4:43 م
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
وقت صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 12: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م
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