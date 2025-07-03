شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: حادث بنات المنوفية "موجع".. ونعزي الضحايا ونصلي لشفاء المصابين والان مع تفاصيل الخبر

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن بالغ حزنه تجاه حادث "بنات المنوفية" الذي وقع مؤخرًا وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، واصفًا الحادث بأنه "موجع"، ومشيرًا إلى أن الإهمال هو المتهم الرئيسي فيه.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم، إن الكنيسة تتقدم بخالص العزاء لأسر الفتيات اللاتي فقدن أرواحهن في الحادث الأليم، كما ترفع الصلاة من أجل شفاء المصابين، ومواساة كل من تألم بسبب هذه المأساة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس القى العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف بسموحة الإسكندرية، وذلك بعد فترة توقف.



