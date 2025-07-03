شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية: 30 يونيو استرجعت وطنًا كان يُسرق ومصر وطن غالٍ وآمن والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة في تاريخ الوطن، مؤكدًا أنها جاءت "من أجل استرجاع وطن كان بيتسرق"، على حد تعبيره، مشددًا على أهمية هذا الحدث الذي استعاد فيه المصريون وحدتهم.

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، أن مصر رغم ما يحيط بها "بلد آمن، ونشكر"، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد في هذه الظروف المضطربة نعمة كبيرة.

وتابع البابا تواضروس: "يوم 3 يوليو 2013 كان يومًا مليئًا بالأحداث، وأنا شاركت فيه، وشاهدت فرحة الناس في الشوارع من طائرة الهليكوبتر"، مؤكدًا أن مصر "وطن غالٍ ومش زي أي بلد"، مشيدًا بروح الشعب المصري وقدرته على تجاوز الأزمات والعبور إلى المستقبل رغم التحديات.