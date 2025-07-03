شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة الكليات المركزية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، وفدا من مجموعة الكليات المركزية في مارسيليا، ليل، وليون بفرنسا برئاسة السيد أوليفييه بوارون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والكليات المركزية بفرنسا، وذلك بحضور الدكتورة فاطة عاشور أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتناول اللقاء، إنشاء برنامج مشترك لمرحلة البكالوريوس بين كلية الهندسة بجامعة القاهرة والكليات المركزية في مارسيليا، ليل، وليون.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد بالسيد أوليفييه بوارون والوفد المرافق له فى رحاب جامعة القاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، وأن جامعة القاهرة تعتز بعلاقات التعاون التي تربطها مع عدد من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية من بينها جامعة "باريس 1 – سوربون".

من جانبه، عبر السيد أوليفييه بوارون مدير كلية الدكتوراة بجامعة مارسيليا، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة ذات السمعة الأكاديمية المرموقة، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل الخبرات الأكاديمية وزيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدراسة لاسيما في مجال الهندسة، مشيرًا إلى مجالات التعاون القائمة بالفعل مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي تتمثل في درجة الماجستير المزدوج في مجال "الإستدامة والمدن الذكية"، ولافتًا إلى حرص الجامعة على ربط الجوانب الاكاديمية باحتياجات سوق العمل، وأن يعمل الطالب أثناء فترة دراسته حتي يجمع بين الخبرات النظرية والعلمية.

وفي نهاية اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية.

جانب من اللقاء

النقاشات أثناء اللقاء