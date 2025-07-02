شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تلتقى المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا مع الدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بمدينة العلمين الجديدة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تهنئة زينة توكل على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، مؤكدة الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لهذا الصندوق الذى يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة.

جانب من اللقاء

وتناول الاجتماع استعراض مهام عمل الصندوق الذى تم إنشاؤه تأكيدًا على حرص رئيس الجمهورية على ضمان حقوق ذوى الإعاقة وجعلهم شريكًا أساسيًا فى الوطن، والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة فى المجتمع بشكل لائق وإنسانى، فضلا عن العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لصندوق "قادرون باختلاف" بالاشتراك مع مجلس الوزراء فى هذا الشأن، والعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الصندوق لديه العديد من المهام، كالعمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، فضلا عن العديد من المهام الأخرى لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف أن الفترة المقبلة ستعمل على وضع الهيكل الإدارى للصندوق وبدء مرحلة العمل، مثمنة ثقة القيادة السياسية فى اختيارها لتولى مهام المديرة التنفيذية لهذا الصندوق الهام، ومؤكدة أنها ستتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الصندوق ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

هذا وقد حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة.