شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي: أوقفوا الإبادة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت كل من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، نداءً إنسانيًا طارئًا مشتركًا اليوم الأربعاء، خلال اجتماع تشاوري مع وكالة “الأونروا” بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة.

وأكدت المنظمات الثلاث في بيانها أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكتوبر 2023 يشكل جرائم إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري وحصار وتدمير ممنهج، مطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات، وفتح جميع المعابر بشكل دائم وآمن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وحذّرت المنظمات من أن آلية توزيع المساعدات الحالية تحوّلت إلى ساحات قتل ميدانية، داعية إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتمكين وكالة الأونروا من أداء مهامها الحيوية، ورفض أي مساعٍ لنقل ولايتها إلى جهات أخرى.

كما شددت المنظمات على ضرورة المساءلة الدولية، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للسكان في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

واختُتم النداء بالتأكيد على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب